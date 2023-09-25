معرض لتوزيع الملابس الجديدة مجانا على 450 أسرة أولى بالرعاية بالبحيرة

نفذت جمعية الأورمان، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة، معرضا لتوزيع الملابس الجديدة على 450 أسرة من الأولى بالرعاية والأيتام وغير القادرين بقرى بريك يونس والسجينى وعاشور والمركب وعبد ربه مركز ابو المطامير في محافظة البحيرة.

معرض لتوزيع الملابس في البحيرة

وأكدت الدكتورة فايزة زايد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالبحيرة، أن العمل التنموي والاجتماعي يشهد نهضة كبيرة وتعاون بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، مشيرة إلى ضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

وأشار اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، أن الهدف من تنظيم معارض الملابس الجديدة على الأيتام وغير القادرين تخفيف العبء عن أسرهم ولإدخال البهجة عليهم، مشدداً على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم من المعرض حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم.

رفع العبء عن المواطنين

وأضاف، أن الجمعية بمحافظة البحيرة نفذت عدداً كبيراً من المشروعات الخيرية بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير قادرة، إضافة إلى مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة.