نائب يتقدم بطلب إحاطة لتسهيل قبول الطلاب الصم والبكم في الجامعات

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجها إلى الحكومة ممثلة في وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي، بشأن معاناة الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في عدم وجود أماكن لهم ببعض الكليات بالجامعات.

احتياجات ذوي الهمم بالبحيرة

وأشار النائب، إلى أنه يوجد عدد كبير من الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة الصم والبكم من مراكز أبو حمص، وإدكو، وكفر الدوار، ودمنهور بمحافظة البحيرة، ولا يوجد لهم مكان إلا فى كليه التربية النوعية بالنوبارية، قائلا: «هذا المكان على مسافة بعيدة عنهم، ويمثل مشقة على الطلاب، وكذلك الأباء الذين يضطرون لاصطحاب أبنائهم فى الذهاب والإياب نظرا لظروفهم الصحية».

وأوضح «زين الدين»، أنه بالسؤال عن البديل تم الإفادة، بأن كيلة الآداب بجامعة دمنهور يمكنها أن تقبل طلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة حال توفر مترجم لديها، قائلا: «لذلك فإن الحل في أمرين، إما أن يتم توفير مترجمين فى كليه النوبارية من سكان دمنهور، وأن تستعين بهم الكلية دون تكلفة إضافية، أو أن يتم تعيين مترجم جديد لهم.

توفير متطلبات ذوي الهمم بالجامعات

وقال عضو مجلس النواب: مشكلة طلاب محافظة البحيرة مثال على ما يعانيه أغلب الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى الجمهورية في وجود مكان ملائم لإعاقتهم من ناحية، أو توفير المتطلبات الخاصة لتسهيل دراستهم من ناحية أخرى.

وطالب النائب الحكومة بضرورة التركيز على حل هذه الإشكالية، من خلال توفير التسهيلات اللازمة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في الدراسة الجامعية، وإتاحة أكثر من مكان في الجامعات على مستوى الجمهورية.