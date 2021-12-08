الجمعيات الأهلية تكرم «مصر الجديدة» لتبنيها احتياجات ذوي الهمم

كرّمت الجمعيات الأهلية مسئولي جمعية مصر الجديدة، بمحها درع التميز لتبنيها ذوي الهمم، وتوفير الفرص لإظهار مواهبهم وتحقيق طموحاتهم، في شتى ميادين الحياة.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التى احتضنتها الجمعية بالتعاون مع جمعية «الفاروق»، لذوي الاحتياجات الخاصة في حضور مسئولي عدد من الجمعيات الأهلية المعنية، بمكتبة مصر الجديدة للطفل، ضمن مبادرة «بينا»، التي اطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، خلال الاحتفالية، أن الجمعية بكافة منصاتها الثقافية والإبداعية تولي ذوي الهمم اهتماما خاصا حيث تحرص على تقديم كافة الأنشطة والفعاليات التي تعمل على تنمية مواهبهم وقدراتهم بالإضافة لدمجهم مع أقرانهم من غير ذوي الهمم لخلق تفاعل بناء بينهم .

الاحتفال يؤكد أهمية دور ذوي الهمم في المجتمع

وأشار إلى أن ذوي الهمم جزء لا يتجزأ من المجتمع بل أنهم مثل وقدوة يحتذى بها فى تحدي الصعاب، وحصد العديد من البطولات: «نسعى إلى ترسيخ أسس التعامل الإيجابى معهم تمهيدا للطريق نحو تعزيز ومراعاة الآخر وإدراك الاختلاف البدني والنفسي والعقلي».

من جانبه قال بهجت شاكر، مدير عام جمعية مصر الجديدة، إن الاحتفال السنوي فرصة للتأكيد على أهمية دور أصحاب الهمم في المجتمع، وإبراز جهود الدولة في توفير أوجه الدعم والرعاية الشاملة كافة، والتغلب على جميع التحديات في مختلف الميادين الحيوية، وتعزيز وتمكين ذوي الهمم والمبادرات والسياسات التي من شأنها النهوض بتلك الفئة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لها.

تكريم عدد من متحدي الإعاقة وذوى الهمم

من جانبها قالت مروة عبدالرحمن، مدير مكتبة مصر الجديدة للطفل، إن الاحتفال شهد تكريم عدد من متحدي الإعاقة وذوى الهمم، وتوزيع الجوائز عليهم، فضلًا عن يوم ترفيهي لهم وبعض الفقرات والألعاب كما تم تكريم ذوي الهمم من أبطال الجمهورية فى ألعاب القوى والكاراتيه والسباحة وأوائل الجمهورية في الشهادة الإعدادية وحفظة القرآن الكريم ومجموعة من الأطفال المتفوقين دراسيا .