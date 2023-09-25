كيف خفّفت الدولة عن المواطنين بمعارض «أهلا مدارس»؟.. جودة عالية وأسعار مناسبة (فيديو)

انطلقت معارض «أهلا مدارس» بالتعاون بين وزارة التموين ووزارة التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية، لتوفير مختلف المستلزمات المدرسية بجودة عالية وبأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية، مع مراعاة التقسيم الجغرافي والانتشار للوصول للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية وداخل مراكز كل محافظة، 2023-2024، انطلقت معارض «أهلاً مدارس»، وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين مع قرب بداية العام الدراسي.

وحرصت وزارة الداخلية على توفير معارض المستلزمات المدرسية والتموينية من خلال مبادرة «كلنا واحد» ومشاركة المزيد من المنافذ في المبادرة، ضمن جهودها لتعزيز دورها المجتمعي من خلال المشاركة في توفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، بالتنسيق مع كبرى الشركات وأصحاب السلاسل التجارية، لتتكامل بذلك جهود وزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص لزيادة الدعم المقدم للمواطنين، وتعزيز جسور التواصل والمشاركة بين الدولة والمواطن.

وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فيديو يسلط الضوء على جهود الدولة في توفير مستلزمات العام الدراسي الجديد بأسعار مخفضة للمواطنين للعام الدراسي 2023-2024.

وأشار الفيديو إلى إقامة 58 معرضا رئيسيا على مستوى المحافظات ضمن معارض أهلا مدارس، و108 معارض فرعية، فضلا عن 32 شادرا و84 قافلة على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضح محمد حسن، وكيل شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية، أنّ الدورة السادسة من معرض أهلا مدارس تضم 5 قطاعات رئيسية، وهي «الأدوات الكتابية، والملابس، والأحذية، والحقائب، والأغذية»، مشيرا إلى أنّ المعرض يضم أكثر من 200 عارض، ويلقى إقبالا كبيرا في ظل توافر السلع الاستهلاكية كافة بأسعار تنافسية.

ورصد الفيديو آراء المواطنين في الدورة من معرض أهلا مدارس، حيث أكد عدد من المواطنين انخفاض أسعار مستلزمات المدارس مقارنة بمثيلاتها في الأسواق الخارجية، فضلا عن جودة المنتجات وتنوعها، بحيث تشمل كل احتياجات الأسرة في العام الدارسي الحالي.

يذكر أنّ المعارض هذا العام تشارك فيها 427 من سلاسل المكتبات، علما بأنّ مبادرة أهلا مدارس تقدّم خصومات تصل إلى 50% في بعض السلع.

وفي السياق ذاته، أظهر الفيديو جهود وزارة الداخلية للمساهمة في توفير احتياجات المواطنين مع بداية العام الدراسي الجديد من خلال مبادرة كلنا واحد، حيث أشار بعض العارضين في المبادرة إلى أنّ جميع مستلزمات الأسرة المصرية متوفرة لدى المبادرة بأفضل الأسعار.

وأكد عدد من زوار معارض مبادرة كلنا واحد، أنّ جميع المنتجات متوفرة بأسعار مناسبة وبكميات كبيرة، فضلا عن تنسيق العرض، ما يسهل عملية التسوق على المواطنين.