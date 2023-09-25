أسعار المستلزمات الدراسية في معرض «أهلا مدارس» بالدقهلية.. تخفيضات 40%

أيام قليلة ويبدأ العام الدراسي الجديد، لذا يزداد الإقبال على معرض «أهلا مدارس» في محافظة الدقهلية من قبل الأهالي وأولياء الأمور، لشراء المستلزمات المدرسية بخصومات تصل إلى 40%.

ويوفر معرض «أهلا مدارس» المستلزمات والأدوات المدرسية بتخفيضات تصل إلى 40%، وتشمل ملابس كل المراحل التعليمية، والأدوات المكتبية والكشاكيل والحقائب والأحذية والأدوات الهندسية بأعلى جودة وأقل الأسعار.

أسعار منتجات معرض «أهلا مدارس» في الدقهلية

وتضمنت أسعار منتجات معرض «أهلا مدارس» في الدقهلية، ما يلي:

- علبة الألوان من 6 حتى 25 جنيها.

- علبة أقلام جاف بـ20 جنيها.

- الزمزمية 25 جنيها.

- المقلمة بـ18 جنيها.

- أقلام الرصاص بـ10 جنيهات.

- البرايات والمحايات بـ2 جنيه.

- لانش بوكس بـ45 حتى 55 جنيها.

أسعار الزي المدرسي في معرض «أهلا مدارس» بالدقهلية

أما أسعار الزي المدرسي في معرض «أهلا مدارس» بالدقهلية فتضمنت ما يلي:

- أطقم مدرسية كاملة 110 حتى 120 جنيها.

- طقم مدرس كامل 380 جنيها.

- القمصان المدرسية 60 جنيها.

- التيشرتات المدرسية لكافة المراحل الدراسية 150 جنيها.

- البنطلون 145 حتى 150 جنيها.

- السلوبت 220 جنيها.

أما أسعار الكشاكيل والكراسات فسجلت الآتي:

- دستة كشاكيل 40 ورقة بـ60 جنيها فقط.

- دستة كشاكيل مربعات 72 جنيها.

أسعار الأحذية والشنط المدرسية في معرض أهلا مدارس بالدقهلية

- يبدأ سعر الأحذية المدرسية من 100 حتى 135 جنيها.

- أسعار الشنط المدرسية من 55 جنيه حتى 115 و155 جنيها إلى 350 جنيها.

أماكن معرض أهلا مدارس بالدقهلية

وتشمل أماكن معرض «أهلا مدارس» بالدقهلية ما يلي:

- المقر الرئيسي في مدينة المنصورة أمام حي شرق.

- معرض في مدينة منية النصر بجوار مجلس المدينة.

- معرض الجمالية بالقرب من المسجد الكبير بالمدينة.

- معرض بلقاس في حديقة النهضة أمام شارع المدارس.

- مركز المنصورة بقرية الخيارية التابعة للوحدة المحلية البرامون.