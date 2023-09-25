رئيس البنك الآسيوي: العاصمة الإدارية دليل على نجاح الاستثمار بالبنية التحتية في مصر

قال رئيس مجلس البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين لي تشون، إن خير دليل على نجاح استثمارات البنية التحتية في مصر هي العاصمة الإدارية الجديدة، لافتًا إلى أنَّ العالم يواجه العديد من التحديات بعد جائحة كورونا، وهناك سلسلة من التحديات الاقتصادية أبرزها وصول التضخم وأسعار الفائدة لمستويات كبيرة منذ عقود.

وأوضح «تشون»، أنَّه في أعقاب جائحة «كوفيد -19» أصبحت الميزانيات أكثر إجهادًا من أي وقت مضى، ولكن العالم مستمر في النمو ولازالت البنية التحتية مستمرة بسد الفجوات وهذا يتسع بشكل متزايد، ولذلك هناك حاجة متزايدة لدعم الأعضاء بمواجهة الكوارث الطبيعية المتكررة أكثر من أي وقت مضى.

وأضاف أنَّ هناك العديد من المآسي شهدناها الوقت الماضي، مثلما حدث في ليبيا والمغرب، فخطر تغير المناخ يهدد الجميع، وتوقعات بنك التنمية أكثر من أي وقت مضى، وعلينا أن يكون لدينا مزيد من التعاون العالمي، وهذا الاجتماع السنوي هو مرحلة وخطوة في سلسلة لا متناهية من التعاون لمواجهة التحديات نحو غد أفضل.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس مجلس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، في شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.