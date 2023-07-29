الموظفون: «العاصمة الجديدة حاجة مشرفة.. وكل سبل الراحة متوفرة لنا»

قال محمد حامد، مدير عام أمانة سر الهيئة القومية للإنتاج الحربى، إن الموقع الجديد للهيئة فى العاصمة الإدارية «نقلة حضرية كبرى»، تُحسب ضمن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكداً أن الانتقال إلى العاصمة الجديدة «إنجاز كبير» أدى إلى الانتقال من «زحمة الطرق» فى القاهرة إلى طرق أوسع، ومبانٍ أحدث، ومنظومة إدارة عمل إلكترونى أفضل.

«حامد»: تداول المعلومات يتم عبر سيستم إلكتروني

وأضاف مدير عام أمانة سر الهيئة القومية للإنتاج الحربى لـ«الوطن»، أن كل شىء فى الوزارة والهيئة القومية أصبح مميكناً عقب الانتقال للعاصمة، مؤكداً أن المعلومة أصبحت موجودة فى الثانية التى تحدث فيها، مما يتيح تكامل الرؤية أمام متخذ القرار بشكل مستمر. وأشار إلى أن الانتقال للعاصمة الجديدة أدى إلى وجود ترابط بين جميع الوزارات والهيئات، بما يمكّن من تداول المعلومات بين الزميل والمناظر له فى وزارة أخرى عبر نظام إلكترونى مميكن.

وتابع: «الأول كنا بنعمل جواب ونبعته مع مندوب، ويدخل البوسطة، وننتظر الرد، مما يستغرق يومين أو 3، لكن عبر سيستم العمل الإلكترونى يستغرق الرد من وزارة أخرى ساعة أو أقل، وهذا تقليل للوقت والجهد فى العمل والإنجاز».

«غادة»: الانتقال حقق طفرة كبيرة في العمل

من جانبها، وصفت غادة أحمد، مدير إدارة شئون المرأة فى وزارة الإنتاج الحربى، الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة بأنه «شىء رائع جداً»، مؤكدة وجود طفرة فى العمل بوزارة الإنتاج الحربى برعاية الوزير محمد صلاح الدين مصطفى، ونائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى المهندس إميل حلمى إلياس، ومتابعتهم أى عقبات قد تواجه الموظفين والعاملين فى الإنتاج الحربى ككل، والمرأة بصفة خاصة للتعامل مع أى معوقات أو تحديات تؤدى إلى تطوير العمل والإنتاج.

وأكدت أميمة عبداللطيف يونس، مدير عام بالمتابعة الفنية بالهيئة القومية للإنتاج الحربى، أنهم شعروا بفرق كبير جداً عما كانوا فيه خلال الوجود بمقر الهيئة القديم، والمقر الجديد، مضيفة: «العاصمة الإدارية الجديدة حاجة مشرفة، ولم نكن نتخيل ذلك، وكل سُبل الراحة متوافرة لنا».

ووصف أحمد شاكر، موظف فى القطاعات الفنية بالهيئة القومية للإنتاج الحربى، العاصمة الإدارية الجديدة بأنها نقلة حضارية على مستوى عالٍ جداً، وستفرق كثيراً فى الأداء الحكومى.