زاهي حواس ينشر كتابا جديدا عن الملك توت عنخ آمون باللغة اليابانية

أعلن عالم الآثار المصرية، الدكتور زاهي حواس، أنه ألقى محاضرة عن الاكتشافات الأثرية الأخيرة بجامعة كومازاوا باليابان، مؤكدًا أهمية الاكتشافات الأثرية الأخيرة في الأقصر بوادي الملوك والمدينة الذهبية المفقودة، واكتشافه في سقارة بموقع جبانة «تتي وجسر المدير».

المتحف الكبير ومركب خوفو الثانية

ولفت «حواس» إلى أنه عقب المحاضرة، وقّع كتابه الجديد الذي نُشر باللغة اليابانية عن الملك توت عنخ آمون، موجها الشكر لدولة اليابان، على تعاونها مع مصر في المتحف الكبير ومركب خوفو الثانية، فيما أهدت الدكتورة يوكو كاغام رئيس جامعة كومازاوا اليابانية، «حواس» زهرة تيد.

حضر المحاضرة، كونغو تاري وزير الوكالة الرقمية باليابان وعمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة المصرية، إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار، فضلًا عن العديد من الطلاب والمثقفين والإعلاميين.

«حواس» سفيرًا للسياحة المصرية في الخارج

وفي سياق متصل، كشف مصدر بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار، أنّ الهيئة نظمت سلسلة من الجولات الترويجية للدكتور زاهي حواس، في عدد من الأسواق السياحية للترويج لمنتج السياحة الثقافية بمصر خلال شهر سبتمبر الجاري، موضحًا أن تلك الجولات تأتي في إطارالترويج لنمط السياحة الأثرية والثقافية بمصر، استثمارًا للشهرة الواسعة التي يتمتع بها وزير الآثار الأسبق، للدعاية عالميًا للسياحة المصرية.