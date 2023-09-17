زاهي حواس: ما يحدث من الأفروسنتريك سينتهي ولن يكون هناك توسعا أكبر

ألقى عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس، محاضرة عن الاكتشافات الأثرية، وذلك بجامعة كوبنهاجن بالدنمارك، بحضور العديد من علماء المصريات ووسائل الاعلام.

اكتشفات سقارة الأثرية

وتحدث عالم الآثار المصرية، عن اكتشاف سقارة في منطقة جسر المدير وجبانة تتي بسقارة والبحث عن هرم الملك حوني، بالإضافة إلى الحديث عن المدينة الذهبية المفقودة بالأقصر، التي يعود تاريخها إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدامها من قبل توت عنخ آمون، أي منذ 3000 عام.

وأضاف «حواس»، أنّ ما يحدث من الأفروسنتريك سينتهي، ولن يكون هناك توسعا أكبر من هذه الحركة، موضحًا أن مملكة كوش حكمت مصر في الأسرة 25، وما يُقال الآن من قبل الأفروسنتريك تضليلًا وكاذب، وجميع ما يُقال هو أكاذيب.

وعقد السيد هشام حنفي مدير مكتب مصر للطيران بكوبنهاجن، حفلة لكبار وكلاء السياحة الثقافية بالدول الإسكندنافية بمكتب مصر للطيران لتنشيط السياحة إلى مصر، ومناقشة التحديات وكيفية زيادة الأعداد خلال الشتاء المقبل، وجرى دعوة الدكتور حواس للقاء بهم وتحيتهم واستقبلوه بحفاوة شديدة.

تنشيط السياحة

وأكد الدكتور محمد الشربيني مدير المكتب المركزي لأسواق شمال أوروبا ودول البلطيق بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أنه جرى تنفيذ عدد من الفعاليات الثقافية والإعلامية، ومنها مؤتمر صحفي للدكتور زاهي حواس، ومحاضرة جماهيرية، وحفل استقبال لكبار الشخصيات والمهنيين بالقطاع السياحي بالتعاون مع منظمي الرحلات بهذه الأسواق.