حزب الشعب الجمهوري يطلق أول معسكراته لإعداد القادة

بدأ حزب الشعب الجمهوري، أول معسكراته لإعداد القادة ضمن سلسلة من المعسكرات التي ترعاها أمانة الشباب المركزية برئاسة نشأت حتة أمين الأمانة، تحت شعار شباب الغد قادة المستقبل، بناءً على توصيات المنتدى الأول لحزب الشعب الجمهوري، الذي أقيم هذا العام بمحافظة البحر الأحمر.

معسكر شباب الغد

وقال الشعب الجمهوري في بيان، إن المعسكر ينعقد خلال الفترة من 15 :18 سبتمبر الجاري بالإسكندرية عروس البحر الأبيض، بحضور ممثلي أمانات الشباب بمحافظات «الإسكندرية، مطروح الغربية، المنوفية، البحيرة، الفيوم، كفر الشيخ، الجيزة».

يأتي هذا المعسكر، في إطار حرص الحزب على التواصل الدائم مع الشباب وتأهيلهم للقيادة، من خلال برامج تدريبية متخصصة لرفع الوعي لديهم، وتنمية مهاراتهم الشخصية لتمكينهم من التأثير الفاعل في المجتمع.

أهداف المعسكر

بدأ المعسكر بجلسة افتتاحية، جرى خلالها التعريف بأهداف المعسكر وميثاق العمل خلال الأيام القادمة تبعتها ورشة عمل لكسر الجليد أدارتها الأستاذة أحلام وليد عضو أمانة الشباب المركزية، المدرب المعتمد بوزارة الشباب والرياضة، وذلك في خطوة حقيقية لتمكين الشباب وتوظيف الكوادر الشبابية بالحزب.