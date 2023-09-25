«زراعة كفر الشيخ»: حصاد 91 ألف فدان من الأرز الشعير

قال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة في كفر الشيخ، إن موسم حصاد الأرز مستمر حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، موضحًا أن المساحة التي تم حصادها بلغت نحو 91 ألف فدان، وحققت إنتاجية نحو 210 آلاف طن أرز.

إنتاجية كبيرة من الأرز الشعير

وأشار الدكتور «غربية»، في تصريحات لـ«الوطن» أن موسم حصاد الأرز الشعير خلال العام الحالي 2023، حظي بإنتاجية كبيرة، بلغت ما بين 4 حتى 5 أطنان، نظرا للتنوع في أصناف الأرز الشعير.

مراكز حصاد الأرز في كفر الشيخ

وأضاف أن هناك عددًا من مراكز محافظة كفر الشيخ تجود بها زراعة الأرز الشعير زراعة، منها مركز كفر الشيخ، وقلين، والرياض، وقلين، وبيلا، والحامول، ودسوق، وفوه، وسيدي سالم، ومطوبس، ووسط وجنوب مركز كفر الشيخ.