رئيس البنك الآسيوي: علينا العمل كأسرة واحدة كبيرة كما قال الرئيس السادات

قال رئيس مجلس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إنَّ الرئيس الراحل محمد أنور السادات كتب بمذكراته اليومية أنَّه لا يمكن أن يكون هناك أمل إلا إذا كان هناك مجتمع يعمل كأسرة واحدة كبيرة وليس كعديد من الأسر المنفصلة، وهذا هو جوهر الروح متعددة الأطراف بالعمل.

وأضاف رئيس مجلس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، في شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّ البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وبعد سنوات من تشغيله تمّ الاعتراف به كعنصر أساسي في البنية المالية العالمية ويظل البنك الآسيوي للاستثمار بالبنية التحتية ضمن الجينات الوراثية لبنوك التنمية متعددة الأطراف ويتمتع بالعديد من السمات الخاصة والتي يتمتع بها بنك التنمية متعدد الأطراف والذي يتناسب مع تحديات القرن الحادي والعشرين.

وتابع: «هذا من شأنه أن يقوي بشكل وثيق مع كل المؤسسات الشقيقة الروابط العائلية حتى تعمل جميعها وتسهم بنشاط في إصلاح بنوك التنمية المتعددة بما ذلك مراجعة كافية لمجموعة العشرين، وتأسيس روابط جديدة مع شركاء موقرين بوتيرة فائقة السرعة».