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«الشيوخ» يهنئ الرئيس السيسي بحلول ذكرى المولد النبوي

كتب:

ولاء نعمه الله
11:01 ص | الإثنين 25 سبتمبر 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال «عبد الرازق»، في البرقية: «يطيب لي أن أتقدم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء المجلس، بأطيب التهاني والتبريكات بذكرى مولد سيد الخلق النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هدى الله به إلى الخير، وعلم البشرية من خلاله السلام والمحبة والتكافل والتآخي وفضائل الأخلاق».

وتابع رئيس مجلس الشيوخ: «أسأل المولى عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة الغالية بموفور الصحة والعافية، وعلى مصر وجميع الشعوب العربية والإسلامية بالأمن والرخاء والتقدم، وأن يحقق للبلاد على يديكم مزيداً من التنمية والاستقرار والازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة».

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.