«الشيوخ» يهنئ الرئيس السيسي بحلول ذكرى المولد النبوي

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال «عبد الرازق»، في البرقية: «يطيب لي أن أتقدم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء المجلس، بأطيب التهاني والتبريكات بذكرى مولد سيد الخلق النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هدى الله به إلى الخير، وعلم البشرية من خلاله السلام والمحبة والتكافل والتآخي وفضائل الأخلاق».

وتابع رئيس مجلس الشيوخ: «أسأل المولى عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة الغالية بموفور الصحة والعافية، وعلى مصر وجميع الشعوب العربية والإسلامية بالأمن والرخاء والتقدم، وأن يحقق للبلاد على يديكم مزيداً من التنمية والاستقرار والازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة».