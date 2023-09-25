جمعية الصيد الآلي بالبرلس تؤيد ترشح الرئيس السيسي لولاية ثالثة: يحمي الأرض والعرض

أعلن حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، في محافظة كفر الشيخ، مبايعة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لولاية ثالثة، موضحا: «كنا في خوف ورعب عقب أحداث 25 من يناير، ولكن أرسله لنا الله ليحمي الأرض والعرض، وحول مصر لدولة منتجة ويبني المصانع، وينشىء الطرق والكباري، ويعمر الأرض من خلال استصلاح مئات الآلاف من الأفدنة ونعم نحبه».

الصيادون يؤيدون الرئيس السيسي

وأوضح «شرابي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن جموع الصيادين العاملين بمراكبهم في مياه البحر الأبيض المتوسط بالبرلس، وهم بالآلاف يؤدون ويباعون الرئيس السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة من العام الجاري 2023.

مشاريع مهمة في كفر الشيخ

وأشار رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، في كفر الشيخ، أن الرئيس السيسي فعل لنا الكثير نحن جموع الصيادين، وذلك من خلال تطوير بحيرة البرلس، وإنشاء مشروعات عملاقة في بلطيم، مثل مشروع مصنع الرمال السوداء، ومحطة توليد الكهرباء بغرب البرلس، ومشروع «بركة غليون»، والاستزراع السمكي في مركز مطوبس.