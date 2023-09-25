«البنك الآسيوي»: رؤية الرئيس السيسي عن أزمة المناخ ثاقبة وثبت صحتها

قال رئيس مجلس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين لي تشون، إنهم فخورون بكونهم أكبر شريك تمويل مشترك لكل من البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي، إضافة إلى الشراكةا الوثيقة مع البنك الأوروبي للبناء والتعمير ومع بنك الاستثمار الأوربي، هذا التعاون الذي يجسد الالتزامات من جانب البنك الآسيوي للاستثمار للتحديات التنموية.

أضاف «تشون» خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، في شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الرئيس السيسي تحدث منذ عام مضى في قمة تغير المناخ، عن أزمة واقعية: «كلمة ثاقبة أثبتت صحتها اليوم، أن الأجيال المقبلة يجب ألا تتحمل عواقب أخطاء لم يرتكبوها بأنفسهم»، والآن حان وقت العمل والتنفيذ، والثقة تكمن في قدرتنا على العمل ككيان واحد.