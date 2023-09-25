قافلة طبية مجانية تقدم خدماتها لـ700 مستفيد في السويس

شاركت جامعة السويس في قافلة طبية شاملة، لمؤسسة حياة كريمة تضمنت العديد من التخصصات الطبية، بمحافظة السويس بحي الجناين في إطار الخدمة المجتمعية للجامعة.

القافلة ضمن مبادرة «أنت الحياة»

وأعلنت الجامعة أن القافلة تأتي ضمن مبادرة «أنت الحياة»، وتأتي في ضوء خدمة المجتمع، بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة برعاية اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، والدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس.

الكشف وصرف العلاج لـ700 مواطن

وقال رئيس جامعة السويس الأستاذ الدكتور أشرف حنيجل إن القافلة الطبية استمر عملها على مدار يومين وقدمت خدماتها الطبية لنحو 700 مواطن كالتالي: «الكشف على 86 مستفيدًا في تخصص العظام و34 مستفيدًا في تخصص الجلدية و21 مستفيدة في تخصص النساء و228 مستفيدًا في تخصص الباطنة و150 مستفيدًا في تخصص الأطفال و79 في تخصص النفسية والعصبية و65 مستفيدًا في تخصص القلب»، وتم صرف العلاج المجاني لجميع المستفيدين.

وأكد «حنيجل» أن جامعة السويس مستمرة في خطتها الاستراتيجية المتمثلة في استمرار تقديم خدماتها للمجتمع، لاسيما وأنها تملك من الإمكانات المادية والبشرية ما يؤهلها لفعل ذلك.