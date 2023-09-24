«السفيرة عزيزة» يستعرض احتفال حياة كريمة باليوم العالمي للإشارة

استعرض برنامج «السفيرة عزيزة»، تقديم الإعلاميتين سالي شاهين وسناء منصور عبر فضائية «dmc»، تقريرا تليفزيونيا حول احتفالية مؤسسة «حياة كريمة» باليوم العالمي للغة الإشارة.

مبادرة «اتكلم هنسمعك»

وجاء التقرير مصحوبا بتعليق صوتي يفيد: «اهتمامها بكافة فئات المجتمع ليس كلاما، وإنما نراها على أرض الواقع من خلال مبادراتها الكثيرة، مثل مبادرة «اتكلم هنسمعك» والتي نظمت من خلالها مؤسسة «حياة كريمة» احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للغة الإشارة في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهيلية، والتي قدمت مجموعة مختلفة من أشكال الدعم المادب والنفسي، لتأكد المؤسسة على كونها داعم وسند قوي لذوي الهمم في جميع أنحاء الجمهورية بمشاركة 250 متطوع ومتطوعة».

وقالت مروة فخري، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة: ««حياة كريمة» لكل المواطنين لذلك يتم استهداف كل فئات المجتمع، ولا نترك مناسبة إلا ويتم إقامة احتفالية لكل المستهدفين منها، ومن هذا المنطلق نظمت «حياة كريمة» احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للغة الإشارة».

قدرات الصم ومشاركتهم في المجتمع

وفي نفس الصدد، أضافت إسراء مجدي، منسق تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بمؤسسة حياة كريمة: «حاولنا جمع كل الصم الذين يقدمون براءة اختراع بسيطة أو مشغولات يدوية من أجل تسليط الضوء عليهم وتعريف الناس بقدراتهم وإمكانيتهم بالمشاركة في المجتمع بشكل فعال».