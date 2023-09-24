«حياة كريمة»: توزيع 27 ألف شنطة على الطلاب الأكثر احتياجا بالمحافظات

قالت هبة الشرقاوي، مدير إدارة التعليم بمؤسسة حياة كريمة، إن «حياة كريمة» تستعد للعام الدراسي الجديد من خلال عدة إجراءات؛ منها الاستمرار في توزيع 27 ألف شنطة على مستوى المحافظات للطلاب الأكثر احتياجا بالقرى، مشيرة إلى أنه في العام الماضي جرى إطلاق مبادرة «راجعين نتعلم» لتوفير الاحتياجات المدرسية ودفع المصروفات للطلاب الأكثر احتياجا.

التعاون مع القطاع الميداني بـ«حياة كريمة»

وأضافت «الشروقاي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن كل الجهود تتم بالتعاون مع القطاع الميداني بمؤسسة «حياة كريمة»، ويجرى اختيار الفئات المستحقة وفقا لمعايير محددة، متابعة: «نتعامل مع طلاب مرحلة التعليم الأساسي الابتدائي والإعدادي، وحاليا تتم عمليات التوزيع بكل المحافظات على الطلاب الأكثر احتياجا».

اختيار الطلاب وفق معايير صارمة

وتابعت أن الوضع الاقتصادي حاليا يختلف مقارنة بنظيره خلال العام الماضي نتيجة الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم، وهذا أثر على الأسرة المصرية بشكل كبير، وبالتالي يتم العمل في مؤسسة «حياة كريمة» وفق معايير أكثر دقة وصارمة في استهداف الطلاب الذين يتم تقديم يد العون لهم، كالحالات المعدمة تماما التي لا تستطيع توفير المستلزمات الدراسية مع بداية العام الدراسي الجديد.