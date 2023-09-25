رفعت رشاد: «حياة كريمة» تستهدف تغطية 60% من المواطنين
كتب:
يارا أشرف
02:43 ص | الإثنين 25 سبتمبر 2023
الكاتب الصحفي رفعت رشاد-صورة أرشيفية
قال الكاتب الصحفي رفعت رشاد، إن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بملف الحماية الاجتماعية على مدار السنوات الماضية، وكان من الضروري التعامل معه بشكل عميق وأكثر جدية، كونه مواكبًا لأزمات اقتصادية دولية فضلا عن جائحة كورونا التي أثرت على العالم أجمع بكل المجالات.
وأضاف «رشاد»، حواره عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه كان لابد من وجود برامج موازية لتلك الأزمات لكي تحمي الأكثر فقرًا واحتياجًا مع تحسين مستوى حياتهم وإدماجهم في مشروعات التنمية المستدامة من خلال رفع مستوياتهم صحيًا وإسكانيًا عن طريق دعم مالي مباشر ومشروعات صغيرة، وكل ذلك تحت نظر المجتمع الدولي والمنظمات الدولية التي كانت تطالب مصر ببرامج أكثر واقعية وتأثير في الحياة بالنسبة للمواطن.
برامج الحماية الاجتماعية
وتابع: أن برامج الحماية الاجتماعية وعلى رأسها «حياة كريمة» أصبحت مؤثرة في حياة المواطن المصري، وتصل أهدافها إلى تغطية 60% من عدد سكان الشعب المصري، مشيرًا إلى أن المرحلة الثالثة من «حياة كريمة» ستغطي نسبة كبيرة من المواطنين بتحسين دخولهم فضلا عن توفير الوظائف في الأماكن التي يتواجدون بها.
وأشار إلى أن إجمالي مشروعات «حياة كريمة» يصل إلى حوالي 900 مليار جنيه وهذا رقم ضخم للغاية، ولكن كان لابد منه، موضحا أن قرارات الرئيس السيسي الأخيرة المتعلقة بزيادة الأجور والمعاشات فضلا عن الإعفاءات جزء مهم للغاية من الحماية الاجتماعية.
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