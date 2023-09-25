رفعت رشاد: «حياة كريمة» تستهدف تغطية 60% من المواطنين

قال الكاتب الصحفي رفعت رشاد، إن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بملف الحماية ‏الاجتماعية على مدار السنوات الماضية، وكان من الضروري التعامل معه بشكل ‏عميق وأكثر جدية، كونه مواكبًا لأزمات اقتصادية دولية فضلا عن جائحة كورونا ‏التي أثرت على العالم أجمع بكل المجالات.‏

وأضاف «رشاد»، حواره عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه كان لابد من وجود ‏برامج موازية لتلك الأزمات لكي تحمي الأكثر فقرًا واحتياجًا مع تحسين مستوى ‏حياتهم وإدماجهم في مشروعات التنمية المستدامة من خلال رفع مستوياتهم صحيًا ‏وإسكانيًا عن طريق دعم مالي مباشر ومشروعات صغيرة، وكل ذلك تحت نظر ‏المجتمع الدولي والمنظمات الدولية التي كانت تطالب مصر ببرامج أكثر واقعية ‏وتأثير في الحياة بالنسبة للمواطن.‏

برامج الحماية الاجتماعية

وتابع: أن برامج الحماية الاجتماعية وعلى رأسها «حياة كريمة» أصبحت مؤثرة ‏في حياة المواطن المصري، وتصل أهدافها إلى تغطية 60% من عدد سكان الشعب ‏المصري، مشيرًا إلى أن المرحلة الثالثة من «حياة كريمة» ستغطي نسبة كبيرة من ‏المواطنين بتحسين دخولهم فضلا عن توفير الوظائف في الأماكن التي يتواجدون ‏بها.

‏وأشار إلى أن إجمالي مشروعات «حياة كريمة» يصل إلى حوالي 900 مليار جنيه ‏وهذا رقم ضخم للغاية، ولكن كان لابد منه، موضحا أن قرارات الرئيس السيسي ‏الأخيرة المتعلقة بزيادة الأجور والمعاشات فضلا عن الإعفاءات جزء مهم للغاية ‏من الحماية الاجتماعية.

‏ ‏<‏iframe width="427" height="240" ‎src="https://www.youtube.com/embed/15BLojwGV7Y" ‎title‏="لقاء خاص مع الكاتب الصحفي رفعت رشاد وحديث عن مبادرة ‏"‏;حياة كريمة&‏quot;" frameborder="0" ‎allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-‎media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" ‎allowfullscreen>‏