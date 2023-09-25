وزير المالية الكرواتي: نشكر مصر على إنجاح الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي

قال وزير المالية الكرواتي ومحافظ كرواتيا لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ماركو بريموراك، إن كرواتيا تشارك لأول مرة كعضو كامل العضوية في البنك الآسيوي، اعتبارا من نهاية 2021، معبرا عن امتنانه لمصر أحد الأعضاء المؤسسين للبنك الآسيوي، على كرم الضيافة وكل الجهود المبذولة لإنجاح هذا الحدث العظيم.

أضاف «بريموراك»، خلال كلمته في الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بشرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن البنك متعدد الأطراف، وتقع الاستدامة في جوهره، ومن المؤكد أن دعم وتحقيق أجندة المناخ أصعب التحديات، لذلك فإن أنشطة البنك الآسيوي في هذا النحو تمثل دورا محوريا.

وتابع: «نرحب بشدة بإطلاق خطة عمل مناخية جرى الإعلان عنها من قبل رئيس البنك الآسيوي، هذا يعد دليلاً واضحاً على أن البنك ملتزم بشكل عميق لتعزيز أجندة المناخ العالمية، ودعم أعضاءه في التخفيف من آثار تغير المناخ».

وواصل وزير المالية الكرواتي: «نشجع البنك على أن يضع خطة طموحة تركز على دعم الانتقال نحو الأخضر، بشكل أساسي، عبر الأعضاء الإقليميين، بما في ذلك تسريع رأس المال الخاصة بهذا الصدد، والذي يسهم في تحقيق كل من الهدفين اللذين جرى تحديدهما استراتجيا على عامي 2021 حتى 2030، لذلك الاستخدام الفعال لرأس المال يعد شيئاً رئيسياً في التنمية المستدامة».

واختتم: «نعتبر أن البنك قوة كافية حتى يكون لديه دور استباقي، وأن يعمل بشكل أعمق في الاقتصاد الإقليمي، وعلى الأخص تلك التي تصنف بأنها أكثر عرضة لخطر الضعف».