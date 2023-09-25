«زراعة الإسكندرية» تنظم دورة تدريبية عن إدارة الأزمات البيئية

قال الدكتور نبيل الششتاوي وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، إن المديرية أن المديرية بدأت فاعليات دورة تدريبية بعنوان «إدارة الأزمات البيئية الزراعية»، وذلك بمقرها، على أن تستمر حتى يوم الأحد المقبل، تحت إشراف المهندسة تريزة سعد عطا اللة مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعي.

أهم محاور الدورة التدريبية

وأشار «الششتاوي» إلى أن محاور الدورة التدريبية تهدف إلى التدريب على التالي:

- مفهوم الأزمة والفرق بين الأزمة والكارثة.

-الخصائص الأساسية للأزمة وسمات الأزمات

- نماذج الأزمات الزراعية المصرية مثل التغيرات المناخية

- ندرة المياة

- التعدي على الأراضي الزراعية

- أزمة القمح التعاونيات الزراعية

- التدهور المتصاعد في جهاز الإرشاد الزراعي ورقمنتة

- أزمات قطاع الإنتاج الحيواني

- أزمة مستلزمات الإنتاج

- كيفية التعامل مع الأزمة وقت وقوعها.

- تصنيف المشكلات وفقاً للمعايير.

يأتي ذلك في ظل إهتمام القيادة السياسية برفع كفاءة ووعي العنصر البشري من خلال الدورات التدريبية في جميع المجالات وخاصة المجال الزراعي بناءً على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي في هذا الشأن، وفي إطار التعاون بين مديرية الزراعة بالإسكندرية ومعهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية أقيمت الدورة التدريبية لإدارة الأزمات البيئية.