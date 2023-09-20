«زراعة الإسكندرية»: فحص ومتابعة النخيل بحدائق أنطونيادس التاريخية

قال الدكتور نبيل الششتاوي، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، إن مديرية الزراعة تهتم بالأشجار والمزروعات وخاصة النخيل بحدائق أنطونيادس التاريخية والتى تتسم بطابع تراثى مميز، وتعد حدائق أنطونيادس من أهم المزارات السياحية بالإسكندرية لما تتمتع به من وجود أشجار ونباتات نادرة، ويفد إليها آلاف من الزائرين من أهالى الإسكندرية وخارجها، والمحافظة على الأشجار والنباتات بها من أولويات مديرية الزراعة بالإسكندرية.

لجنة لمتابعة أشجار النخيل بحدائق أنطونيادس

وأضاف الششتاوي، لـ«الوطن»، أنه بناء على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتوجيهات الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، قامت المهندسة نجوان أحمد فوزى مدير الإدارة العامة للخدمات الزراعية والحيوانية بتكليف المهندس أيمن عبد الستار على مدير إدارة المكافحة، لتشكيل لجنة لمتابعة أشجار النخيل بحدائق أنطونيادس.

رش النخيل ضد السوسة الحمراء

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية أنه تم تشكيل لجنة من مهندسى إدارة المكافحة مكونة من المهندسة أميرة جوزيف فهمي والمهندسة هالة حسن إبراهيم والدكتورة مي عادل للقيام بالمرور الدوري والإشراف ومتابعة فحص ورش النخيل بحدائق أنطونيادس وتم رش 38 نخلة باستخدام مبيد كلوروزان 48% ضد الإصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء مع استمرار المتابعة لأشجار ونباتات الحديقة ذات الطابع التاريخي المميز للحفاظ على رونقها وجمالها.