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للحفاظ على المظهر الحضاري.. زراعة 230 شجرة متنوعة في الإسكندرية

كتب:

خالد غنيم
06:48 م | الأحد 24 سبتمبر 2023
مبادرة 100مليون شجرة

مبادرة 100مليون شجرة

قالت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب الإسكندرية لـ«الوطن»، إن الحي تمكن من زراعة 230 شجرة، في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرفع كفاءة الحدائق وزيادة المساحات الخضراء، والتشجير بنطاق الحي، والعناية بالحدائق والأشجار بشكل دوري ومستمر للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للشوارع.

زراعة أشجار مثمرة

وأضافت سحر شعبان أنه بجانب العناية بالمسطحات الخضراء والأشجار والنباتات بالحي، تم تكليف إدارة الحدائق بأعمال زراعة نباتات وأشجار مثمرة بنطاق الحي، حيث تمت زراعة 50 نبات بزروميا، بحديقة الصدرية، كما تمت زراعة 50 شجرة ليمون 25 كازورينا ببشاير الخير، وتم جمع المخلفات والنظافة والري، كما قامت الإدارة بزراعة 70 كازونيا 5 أشجار أكاسيا وهبسكس على محور المحمودية، وتم تجريف التربة وجمع المخلفات والري بسيارة المياه.

100 مليون شجرة 

وأوضحت سحر شعبان، أنه إلى جانب زراعة أشجار جديدة ضمن مبادرة زراعة 100مليون شجرة مثمرة، تم تقليم 20 نخلة بحديقة البتروجاس، كما تم تقليم 18 شجرة بشوارع الداني، وابن سهلان، مشددة على أهمية زيادة المساحة الخضراء للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لعروس البحر الأبيض المتوسط، مع تتابع أعمال التشجير وزراعة النباتات والأشجار وزيادة المساحات الخضراء.

 

 

 

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