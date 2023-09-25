انخفاض أسعار الأزر خلال أيام.. «الصناعات»: الحصاد تأخر والبشائر أول أكتوبر

قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إنّ حصاد محصول الأرز الجديد يبدأ أول أكتوبر المقبل، وتشهد الأسواق طرح كميات كبيرة من نوعية الأرز الأبيض عريض الحبة بأسعار منخفضة.

بشائر المحصول الجديد أول أكتوبر

وأضاف شحاتة لـ«الوطن»، أنّ أغلب المنتجات متوافرة في الأسواق، وبالنسبة لمحصول الأرز الجديد فستظهر بشائرة مطلع أكتوبر المقبل، لافتا إلى أنّ تأخر حصاد محصول الأرز لهذا العام، تسبب في ارتفاع طفيف بأسعاره.

وأوضح رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أنّ المحصول الجديد من الأرز والذي سيبدأ حصاده بعد 5 أيام من الآن، سيظهر مدى استقرار الأسواق، «أول شهر أكتوبر هتظهر بشاير المحصول الجديد، وهيكون من نوعية الأرز الأبيض عريض الحبة، ولما تظهر هيكون متوافر في السوق كميات كبرى».

وأكد أنّ مطلع أكتوبر يشهد طرح الأرز الأبيض عريض الحبة بأنواعه الكثيرة والمختلفة، من أرز سوبر 300 وأرز رقم 101، موضحا أنّ سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة يبدأ من 13 ألفا و500 جنيه للطن، بينما يبدأ سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة من 14 ألفا و500 جنيه إلى 15 ألف جنيه.

وعن الأرز الأبيض، أوضح أنّ سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة يبدأ بـ19 حتى 20 ألف جنيه للطن، بينما يبدأ سعر الأرز عريض الحبة من 20 لـ21 ألف جنيه للطن.