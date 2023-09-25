دورة تدريبية لأطباء الحميات والملاريا في كفر الشيخ

نظمت الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بمديرية الشؤون بمحافظة كفر الشيخ، دورة تدريبية لأطباء الحميات ومسؤولي الملاريا بالإدارات الصحية، على مدار أربعة أيام، تناولت بالشرح مرض الملاريا، وطرق الوقاية، والعلاج.

دورة تدريبية بالإدارات الصحية

جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وتحت إشراف الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، ومتابعة الدكتورة أماني القرش، مدير عام الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بالمديرية.

وامتدت هذه الدورة على مدار أربعة أيام، ويتناول خلالها الدكتور أحمد البري، مدير إدارة الملاريا والفلاريا والليشمانيا بوزارة الصحة، بالشرح مرض الملاريا من حيث التعريف بالمرض وطرق الانتقال والإصابة، كما تناول بالشرح طرق الوقاية، وبروتوكول العلاج.

تدريب 20 طبيبًا

واستهدفت هذه الدورة تدريب 20 طبيبًا من أطباء مستشفى حميات كفر الشيخ، ومستشفى حميات دسوق، ومستشفى حميات مطوبس، كما تستهدف تدريب مسئولي الملاريا بالإدارات الصحية، في ضوء خطة وزارة الصحة لرفع المستوى العلمي للفريق الطبي، وبالتالي رفع جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطن.

والملاريا هو مرض يُسببه طفيل، وينتقل الطفيلي إلى البشر عبر لدغة البعوض حامل العدوى، ويَشعُر الأشخاص المصابون بالملاريا بإعياء شديد عادةً مع ارتفاع في درجة الحرارة وقشعريرة مصحوبة برجفة.