«حياة كريمة» توزع 6 آلاف كيلو لحوم على الأسر الأكثر احتياجا بالفيوم

نظّمت مؤسستا حياة كريمة، والأورمان احتفالية كبرى لتوزيع مساعدات غذائية تشمل 3 آلاف كرتونة مواد غذائية و6 آلاف كيلو لحوم؛ لدعم الأسر الأكثر احتياجًا والفئات الأولى بالرعاية في قرى ونجوع محافظة الفيوم، فضلًا عن عرض نماذج ناجحة لـ 190 مستفيدًا من مشاريع التمكين الاقتصادي ما بين مشاريع متناهية الصغر وأكشاك.

تطبيق التمكين الاقتصادي

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وقيادات مؤسسة حياة كريمة، وجمعية الأورمان، في إطار جهود مؤسسة «حياة كريمة» المستمرة بالتعاون مع جمعية الأورمان لتفعيل بروتوكول التعاون المُبرم بينهما لتنفيذ 2000 مشروع للحالات المستحقة للدعم في كل المحافظات.

وتعد محافظة الفيوم أولى محطات إطلاق فعاليات تطبيق التمكين الاقتصادي، في إطار انطلاقة المؤسسة في ملف التمكين الاقتصادي، والذي يأتي كأول خطوة في إطلاق مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي 600 ألف باب رزق؛ لتوفير مشاريع إنتاجية لتمكين الحالات غير القادرة اقتصاديًا والمستحقة للدعم مع إعطاء الأولوية للمرأة المعيلة والأشخاص من ذوي الهمم.

حياة كريمة

كما تواصل المؤسسة بحث الحالات لتوفير سبل الدعم المختلفة لهم، إيمانًا منها بدورها في تنمية المجتمع بكافة طوائفه وأعماره وفئاته المختلفة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.