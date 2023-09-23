فرقة سيد درويش تحتفي بمئوية فنان الشعب اليوم في أوبرا الإسكندرية
كتب:
أحمد عبد الرحمن
05:55 م | السبت 23 سبتمبر 2023
فرقة سيد درويش
تحيي فرقة سيد درويش حفلًا كبيرًا في الثامنة مساء اليوم بمسرح سيد درويش في أوبرا الإسكندرية.
تفاصيل حفل فرقة سيد درويش
وتشدو الفرقة بمجموعة من أجمل أعمال فنان الشعب الراحل سيد درويش ومنها؛ خفيف الروح، زوروني كل سنة مرة، يا عشاق النبي، عين الحسود فيها عود.
وتصدح الفرقة أيضًا بأغنيات، سالمه يا سلامه، أنا هويت، طلعت يا محلا نورها، يا ورد على فل وياسمين.
أحفاد سيد درويش أبرز حضور الحفل
ويحضر الحفل أسرة الفنان الراحل سيد درويش، وجمعية أصدقاء تراث موسيقى سيد درويش، وعدد من الفنانين ورموز المجتمع في مجالات كافة، فضلا عن عشاق ومريدي سيد درويش من الجمهور المصري والأجنبي.