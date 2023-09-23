فرقة سيد درويش تحتفي بمئوية فنان الشعب اليوم في أوبرا الإسكندرية

تحيي فرقة سيد درويش حفلًا كبيرًا في الثامنة مساء اليوم بمسرح سيد درويش في أوبرا الإسكندرية.

تفاصيل حفل فرقة سيد درويش

وتشدو الفرقة بمجموعة من أجمل أعمال فنان الشعب الراحل سيد درويش ومنها؛ خفيف الروح، زوروني كل سنة مرة، يا عشاق النبي، عين الحسود فيها عود.

وتصدح الفرقة أيضًا بأغنيات، سالمه يا سلامه، أنا هويت، طلعت يا محلا نورها، يا ورد على فل وياسمين.

أحفاد سيد درويش أبرز حضور الحفل

ويحضر الحفل أسرة الفنان الراحل سيد درويش، وجمعية أصدقاء تراث موسيقى سيد درويش، وعدد من الفنانين ورموز المجتمع في مجالات كافة، فضلا عن عشاق ومريدي سيد درويش من الجمهور المصري والأجنبي.