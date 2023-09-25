الرئيس السيسي: نقدر دور البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضيوف الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، معربا عن سعادة مصر باستضافة المؤتمر بعد 3 انعقادات افتراضية، حيث حرصت الدولة على إعداد شرم الشيخ بشكل يليق بالمؤتمر.

وأعرب السيسي خلال كلمته في الجلسة الحوارية المنعقدة ضمن اجتماعات البنك الآسيوي، بشأن دور البنوك التنموية في تحريك رؤوس الأموال للقطاع الخاص من أجل لعب دور بالاستثمار بالبنية التحتية للمساعدة بالتنمية وخلق فرص العمل، عن تقدير مصر للبنك الآسيوي، ودوره الكبير طوال 8 سنوات، والمستوى الذي وصل إليه في فترة ليست كبيرة، حيث أصبح ثاني بنك متعدد الأطراف على مستوى العالم بقدرة ومحفظة تصل لـ100 مليار دولار، وتصنيف دولي عالي، إضافة إلى قيمة التمويل الكبيرة التي قدّمها خلال السنوات الماضية وهي أمر رائع وعظيم، وهذا الأمر يحتاج لمزيد من التمويل منخفض التكلفة، خاصة في ظل الظروف التي مرت على العالم خلال أزمة كوفيد 19، وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.