فنادق الغردقة تودع الصيف بمهرجان الفوم

نظمت عدد من فنادق الغردقة مهرجان الفوم على شواطئها في آخر أيام موسم الصيف، بمشاركة آلاف النزلاء من المصريين والأجانب من مختلف الجنسيات، وفرق الأنيمشين على أنغام الموسيقى، وسط تفاعل الجميع والتقاط الصور التذكارية.

مهرجان الفوم على شواطئ الغردقة

وقال سامح جمعة، الخبير السياحي بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن» إن فنادق الغردقة ودعت موسم الصيف بتنظيم مهرجان الفوم على الشواطئ المفتوحة بمشاركة السائحين الأجانب والمصريين من نزلاء السياحة الداخلية.

ارتفاع نسب الإشغالات

وأضاف «جمعة» أن نسبة الإشغالات بالفنادق ارتفعت في آخر أيام الصيف بفنادق الغردقة قبل أيام من بداية العام الدراسي الجديد، لتكسر حاجز 95%، متوقعا انخفاض معدل إشغالات السياحة بداية من الأسبوع المقبل تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد.