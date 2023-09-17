لا يزال الحديث عن التحويل بين معاهد الأزهر 2024 حديث الساعة بين الطلاب وأولياء الأمور، خلال الفترة الحالية، ويسعى البعض لمعرفة شروط التحويل بين معاهد الأزهر 2024 ومدارس التربية والتعليم.

التحويل بين معاهد الأزهر 2024

وتستعرض «الوطن» خلال السطور الآتية شروط التحويل بين معاهد الأزهر 2024 ومدارس التربية والتعليم، وفقا لما أعلنه قطاع المعاهد الأزهري.

وجاءت الشروط كالتالي:

1- يقتصر التحويل على طلاب التعليم الأساسي من التلاميذ المنقولين إلى الصف الثاني الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي في العام الدراسي 2023-2024.

2- يحظر التحويل من الأزهر إلى العام والعكس بالمرحلة الثانوية ومرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي.

التحويل بين معاهد الازهر 2024 ومدارس التربية والتعليم

3- يقتصر على الشهادة الإعدادية الأزهرية في العام الدراسي الماضي 2022-2023 للتعليم الدولي فقط، بعد تقديم ما يفيد وجود مكان له في إحدى المدارس الخاصة بهذه النوعية من التعليم، واعتماد الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة.