عاجل.. 10 قرارات مهمة لوزير التعليم قبل أيام من العام الدراسي الجديد

أيام قليلة ويبدأ العام الدراسي الجديد، وتحديدا يوم السبت 30 سبتمبر المقبل، وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الفصل الدراسي الأول ينتهي الخميس الموافق 25 يناير 2024.

قرارات التعليم قبل أيام من بدء العام الدراسي الجديد

وأصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة قرارات قبل أيام من بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024 تمثلت فيما يلي:

- الالتزام بالزي المدرسي الموحد، حرصا على الانضباط داخل المدرسة مع عدم اجبار الطلاب على شرائه من أماكن بعينها.

- التزام المدرسين بالملابس التي تليق بهم باعتبارهم قدوة يحتذى بها.

- التأكيد على حظر استخدام الهاتف المحمول «المزود بكاميرا، وبرامج ألعاب» نهائيا ، ويسمح بالتليفون المحمول غير المزود بكاميرا، بشرط عدم استخدامه داخل الحصص الراسية لكل من الطلاب والمعلمين، وتوقيع العقوبات على المخالفين.

- مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية وبذل جميع الجهود الممكنة لمحاربتها تمهيدا للقضاء عليها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لاسيما المتغيبين عن المدرسة.

إحالة الفورية للمساءلة القانونية لمن تثبت مخالفته التعليمات

- حظر تحصيل أي مبالغ تحت أية مسميات من الطلاب أو أولياء أمورهم والإحالة الفورية للمساءلة القانونية لمن تثبت مخالفته لتلك التعليمات.

- حظر التدخين نهائيا داخل الحرم المدرسي وكافة المؤسسات التعليمية والإدارات والمديريات وجميع الجهات التابعة للوزارة واتخاذ الإجراءات المشددة الكفيلة بمنعه.

- منع مندوبي المبيعات والدعاية وغيرهم من دخول المدارس أو عرض أي هدايا.

- حظر استغلال أسوار المدارس في أية إعلانات أو شعارات سياسية.

- عدم التطرق داخل المدارس إلى أي قضايا خلافية ذات صبغة سياسية أو حزبية أو دينية.

- مراعاة عدم استخدام مكبرات الصوت داخل المدارس ويمكن الاستعاضة عنه بسماعات داخلية.