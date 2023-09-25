 الصين تواجه تهديدات التجسس بمكافآت مالية وحملات توعية وتدقيق

طالبت وزارة أمن الدولة الصينية مواطنيها بتوخي الحذر من الجواسيس، وقالت إن أنشطة التجسس منتشرة على نطاق واسع في البلاد، وتأتي هذه الخطوة بعدما أشار مدير وكالة المخابرات المركزية، وليام بيرنز، إلى أنّ الولايات المتحدة أحرزت تقدمًا في إعادة بناء شبكات التجسس الخاصة بها في الصين.

زيادة الوعي

واتخذت الحكومة خطوات مختلفة لزيادة الوعي العام بتهديدات التجسس، بما في ذلك تقديم مكافآت للإبلاغ عن الجواسيس، ووضع تحذيرات في وسائل النقل العام، واستخدام المنشورات والمحاضرات والرسوم البسيطة لتثقيف الجمهور، وإنتاج أفلام قصيرة تصور سيناريوهات التجسس، تحت شعار «توقع الجواسيس».

قلق إزاء سفر بعض الشباب واحتمالات تجنيدهم

وتشعر وزارة الأمن الداخلي في الصين بقلقٍ خاص إزاء سفر الشباب إلى الخارج واحتمال تجنيدهم من قبل قوى أجنبية، وقد تمت مشاركة القصص التحذيرية على منصات التواصل الاجتماعي مثل WeChat لتسليط الضوء على المخاطر، بحسب مجلة «إيكونومست» البريطانية، وفي حين أن بعض أفراد المجتمع يدعمون حملة وزارة الأمن الوطني وأصبحوا حذرين بشأن تبادل المعلومات مع الأجانب، فإنّ آخرين يشعرون أن الحكومة قد تبالغ، ما قد يكون لذلك آثار على الأجانب الذين يعيشون في الصين، والذين قد يواجهون قدرًا أكبر من التدقيق والشك.

وانتهى التحليل إلى أن وزارة أمن الدولة الصينية بنشاط على تعزيز الوعي بتهديدات التجسس وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، وقد ولدت هذه المبادرة ردود فعل متباينة.