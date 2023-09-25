الرئيس السيسي: مصر تجاوزت فجوة هائلة بين البنية الأساسية والمشروعات الطموحة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بالعالم كله، قد تكون مؤسسة التمويل متعددة الأطراف بحاجة إلى ضخ المزيد من التمويل منخفض التكلفة حتى تساعد الدول والاقتصاديات الناشئة والضعيفة في ظل التحديات التي نتحدث عنها، موضحا أن تعاون البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، مع مصر، مقدر، إذ نتحدث عن محفظة استثمارية تصل إلى 1.3 مليار دولار، ونتطلع للمزيد.

أضاف الرئيس السيسي، خلال مداخلته بالجلسة الحوارية عن دور البنوك التنموية بتحريك رؤوس الأموال للقطاع الخاص من أجل لعب دور بالاستثمار بالبنية التحتية للمساعدة بالتنمية وخلق فرص العمل، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أنه جرى نقاش عن البنية الأساسية ودور القطاع الخاص بها، وعن تجربتنا، شهدنا فجوة هائلة بين البنية الأساسية، والمشروعات القومية الطموحة، ومصر كانت أمام مسارين الأول أن يكون للدولة خطط استثمارية طموحة قوية لتمويل بنية أساسية يستطيع أن ينطلق بها الاقتصاد المصري لأفق أفضل من التي كانت موجودة به، أو تشجيع القطاع الخاص للتحرك بهذه المشروعات.