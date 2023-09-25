«السياحة» تعلن جدول مشاركتها في المعارض الدولية خلال أكتوبر ونوفمبر

أعلنت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في هيئة تنشيط السياحة، جدول مشاركتها في المعارض السياحية الدولية خلال أكتوبر المقبل، حيث تشارك الهيئة في 6 معارض سياحية، كما يلي.

1- «Eudi show-Bergamo-italy» بإيطاليا.

2- المعرض السياحي «كواليتي فاير» بمدينة كوبنهاجن بالدنمارك.

3- معرض «جاتا اكسبو» بمدينة أوساكا اليابانية.

4- معرض «ايمكس فاير» بولاية لاس فيجاس الأمريكية.

5- معرض «تي تي جي ريميني» بإيطاليا.

6- معرض «اي جي تي ام» في البرتغال.

معارض سياحية تشارك بها مصر خلال نوفمبر

وأعلنت هيئة تنشيط السياحة أنّه في إطار سعيها للترويج للمقصد السياحي المصري خارجيا من خلال المشاركة في المعارض السياحية الدولية، أنّها ستشارك في نحو 5 معارض سياحية دولية خلال شهر نوفمبر 2023، كما يلي.

1- معرض «تي سي لايبزخ» بألمانيا.

2- معرض «كوتوم» بالصين.

3- معرض «دبليو تي ام» بالعاصمة البريطانية لندن.

4- معرض «تي تي دبليو» ببولندا.

5- معرض «اي بي تي إم» في إسبانيا.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار من خلال هيئة تنشيط السياحة أنّها ستشارك خلال ديسمبر المقبل في معرض سياحي واحد وهو معرض «مؤتمر الاستوا» السنوي، والذي يقام بولاية سان دياجو الأمريكية.