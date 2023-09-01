تفاصيل انطلاق حملة هيئة تنشيط السياحة للترويج للموسم الشتوي

تستعد وزارة السياحة والآثار للموسم السياحي الشتوي المقبل، معلنة عن إطلاق حملة ترويجية دولية كبرى في بداية شهر سبتمبر الحالي 2023، من قِبل هيئة تنشيط السياحة، بهدف زيادة الحركة السياحية على مصر، وانتعاش المقاصد السياحية.

الحملة تستهدف الدول الآتية

وقال عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة، إن حملة تنشيط السياحة تستهدف، أغلب دول العالم وعلى رأسها «إسبانيا، الصين، التشيك، بولندا، أمريكا، بريطانيا، روسيا، إيطاليا، ألمانيا».

إطلاق حملة ترويجية بالأسواق العربية منذ يونيو 2023

وأوضح أنه تم إطلاق حملة تستهدف تنشيط السياحة المصرية، في الأٍواق العربية منذ شهر يونيو الماضي حتى نهاية شهر أغسطس 2023، للحث على زيارة مدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالي، لقضاء العطلة في الصيف آنذاك، مشيرا إلى أن الحملة الاستراتيجية الإعلامية، للترويج للسياحة المصرية تهدف إلى إبراز المقصد السياحية المصرية ومقوماتها السياحية والأثرية المتميزة والمتنوعة وهويته الشابة النابضة بالحياة، لتكرار الزيارة كل عام.

تفاصيل حملة الترويج للسياحة الشتوية

وأكدت السياحة والآثار، أن الوزارة على أتم الاستعداد للموسم السياحي الشتوي، لتقديم كافة سبل التيسيرات والتسهيلات للسائح وخاصة الزائرين من ذوي الهمم، وتحسين مستوى الخدمة، وتطوير بعض الخدمات في عدد من المناطق مثل بني حسن وتونا الجبل في المنيا، وهذا لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر.

وحرصت وزارة السياحة والآثار على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تدفع العجلة السياحية في مصر، وهي تتمثل في:

- رفع كفاءة استعدادات الشركات السياحية وكافة المنشآت الفندقية والسياحية في مصر لاستقبال سائحي هذا الموسم وخاصة من خلال ما تقدمه من خدمات سياحية متنوعة.

- ضرورة التنسيق الجيد في مواعيد حجز الزيارات الخاصة المطلوبة بهذه المواقع الأثرية والمتاحف.

- متابعة تنفيذ مرحلة التحول الشامل نحو المدفوعات غير النقدية التي أطلقتها الوزارة في شراء تذاكر دخول المواقع الأثرية والمتاحف.

- تسهيل إجراءات التعامل بالتذاكر المجمعة للزيارة التي تقوم الشركات السياحية بشرائها لعملائها من السائحين والزائرين.

- ضرورة تعريف الشركات السياحية بطريقة التخزين الصحيحة لهذه التذاكر المجمعة للحفاظ عليها وتسهيلاً للدخول وتجنباً لحدوث أى مشكلات قد تطرأ نتيجة التخزين السيئ.

- تحسين تجربة زيارة المواقع الأثرية والمتاحف وتلقيها ما تستحقه من إنفاق وما يستحقه الزائر السائح من تجربة سياحية متميزة.

- تقنين أوضاع بعض الكيانات غير الشرعية التي تنظم بعض البرامج السياحية من خلال حملات التفتيش الدورية بالمحافظات السياحية.

- عقد المزيد من الدورات التدريبية للعاملين في المواقع الأثرية والمتاحف وخاصة المتعاملين مع السائحين.