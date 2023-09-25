«الأرصاد» تكشف علاقة المنخفض الجوي بارتفاع درجات الحرارة.. والعظمى غدا 35 مئوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تعرض البلاد لمنخفض جوي يعمل على ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بقيم لا تزيد عن درجتين في جميع أنحاء الجمهورية، ويستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل، وخلال الأسبوع الثاني من فصل الخريف.

منخفض جوي

وأضافت الدكتورة منار غانم عضو هيئة الأرصاد الجوية، أنّ البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي قادم في طبقات الجو العليا على ارتفاع نحو 6 كيلومترات من سطح الأرض، ويوجد منخفض جوي على سطح الأرض يزيد ارتفاع الحرارة ونسب الرطوبة خلال ساعات النهار.

تقلبات فصل الخريف

وأضافت غانم لـ«الوطن»، أنّ طقس الخريف معروف بتقلباته المناخية، خاصة في نصفه الثاني، أما في النصف الأول فيأخذ نفس سمات فصل الصيف من حيث ارتفاع الحرارة ونسب الرطوبة، بسبب استمرار امتداد المنخفضات الجوية في تلك الفترة، ومع بداية فترات المساء نشعر بتحسن ملحوظ في درجات الحرارة، حيث تنخفض بقيم تصل إلى 10 درجات مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء 26-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 الصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 32 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر: العظمى 38 والصغرى 28 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والصغرى 28 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 الصغرى 27 درجة مئوية.