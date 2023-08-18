«الأرصاد»: استمرار تحسن الأحوال الجوية للبلاد بسبب امتداد منخفض جوي

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ البلاد مستمرة في التحسن في الأحوال الجوية والأجواء الصيفية المعتادة، كما أنّ قيم الحرارة لا تزال أقل من المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، لافتةً إلى أننا نتأثر بكتل هوائية شمالية آتية من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، وهي كتل معتدلة ومنخفضة في درجات حرارتها بشكل كبير.

التأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا

وأضافت «غانم» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني ولمياء حمدين، أننا نتأثر بامتداد لمنخفض جوي كبير في طبقات الجو العليا وهو ما يساعد على انخفاض درجات الحرارة وتوزيع رطوبة عمود الهواء ككل، ويؤدي إلى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة في فترة الصباح الباكر.

الطقس في فترة الظهيرة

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ طقس الظهيرة سيكون حارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد والمحافظات المطلة على المتوسطة، وشديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.