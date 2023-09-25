أسباب ارتفاع درجات الحرارة في فصل الخريف.. «الأرصاد» توضح

مع ارتفاع درجات الحرارة على غير المتوقع، مع انتهاء فصل الصيف، أوضحت هيئة الأرصاد أسباب ارتفاع درجات الحرارة في بدايات فصل الخريف.

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن النصف الأول من فصل الخريف دائمًا ما يحمل سمات فصل الصيف، موضحة أن الارتفاع في درجات الحرارة متوقع خلال الـ6 أسابيع المقبلة.

ارتفاع درجات الحرارة

وأضافت «غانم» لـ«الوطن»، أن الارتفاع في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 4 و5 درجات مئوية؛ ولكن لن تصل إلى درجات الحرارة المرتفعة الذي شهدتها البلاد خلال الشهرين الأخيرين من فصل الصيف.

وأرجعت «غانم» أن ارتفاع درجات الحرارة في فصل الخريف، إلى استمرار تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي الحار، فضلا عن تعرض البلاد لأكثر من مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يتسبب في ارتفاع الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة.

درجات الحرارة اليوم الاثنين 25-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 الصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر: العظمى 38 والصغرى 28 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 الصغرى 27 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 26-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 الصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 32 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر: العظمى 38 والصغرى 28 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والصغرى 28 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 الصغرى 27 درجة مئوية.