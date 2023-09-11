منخفض جوي يتسبب في عدم استقرار الطقس.. الأماكن والظواهر المناخية

أعلن مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة، أن المنخفض الجوي الذي يضرب ليبيا ويمتد إلى الأراضي المصرية، أحد تأثيرات ظاهرة النينو المناخية المعروفة، التي تمر بها العديد من المناطق في العالم خلال الوقت الحاضر.

حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية

أضاف أن المنخفض السطحي المغلق القوي الذي يضرب المناطق الشرقية من ليبيا وبالتحديد مناطق سهل المرج والجبل الأخضر، وما تسبب فيه من سيول وفيضانات جارفة، سيمتد إلى مصر ليسبب حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ اليوم الاثنين، وتبدأ بمناطق غرب البلاد لتمتد حتى الثلاثاء والأربعاء إلى مناطق من شمال البلاد ومدن القناة وسيناء، كما أنها قد تصل إلى مناطق من الدلتا والقاهرة.

المظاهر الجوية المتوقعة للمنخفض الجوي

أوضح أن المظاهر الجوية المتوقعة للمنخفض الجوي تتمثل في الأمطار الرعدية الخفيفة للمتوسطة، وقد تكون غزيرة على مناطق الساحل الشمالي الغربي كما سيكون هناك نشاط للرياح والعواصف المثيرة للرمال والأتربة، كما تشهد البلاد انكسار كبير في درجات الحرارة على معظم انحاء الجمهورية.

تابع أن السحب المنخفضة ستتكاثر، وتشهد مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وقد تكون غزيرة رعدية في بعض الأحيان، كما أنه قد تمتد لجنوب الوجة البحري والقاهرة الكبري ومدن القناة وسيناء، كما تستمر الحالة على فترات متقطعة يومي الاثنين والثلاثاء.

أما يوم الأربعاء ستتراجع حدة حالة عدم الاستقرار، وتنحصر الأمطار الخفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، ومناطق متفرقة لمدن القناة وسيناء.

المناطق المعرضة للمنخفض الجوي في مصر

أما المناطق المعرضة للمنخفض الجوي في مصر فهي السلوم، سيوة، مطروح، السواحل الشمالية، شمال الدلتا، كذلك المناطق المتفرقة من الدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء، كما يشمل مناطق من مصر الوسطى وهي الفيوم والمنيا وبني سويف، والواحات البحرية في صورة عواصف قد تكون مثيرة للرمال والأتربة.