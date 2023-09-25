قطع المياه عن مركز ببا في بني سويف مساء اليوم للصيانة.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، قطع المياه عن قرية قمبش وتوابعها مساء اليوم، لمدة 6 ساعات، وذلك للقيام لقيام الشركة بأعمال ربط خط مياه 12 بلاستيك بقرية قمبش في مركز ببا.

مواعيد قطع المياه في بني سويف

ومن المقرر أن يكون انقطاع المياه عن قرية قمبش بمحافظة بني سويف من بداية من الساعة 9 مساء اليوم الاثنين حتى الساعة 3 صباح غد الثلاثاء، وذلك لقيام الشركة بأعمال تعقيم بمحطة مياه الفقاعي مركز ببا.

وأبدت الشركة اعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة

تدبير سيارات مياه نقية

وأشارت الشركة، إلى تدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضى على الخط الساخن 125 حال وجود شكوى في هذا الشأن، مؤكدة سعيها الدائم لتطهير وصيانة محطات المياه من أجل إنتاج مياه شرب نقية مطابقة للمواصفات القياسية صالحة للشرب، من خلال رفع عينات بصورة دورية ومنتظمة، للتأكد من سلامة وجودة المياه المنتجة، وكذلك الاهتمام بسلامة ومأمونية المياه.