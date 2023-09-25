إحالة العاملين في مدرستين بمطروح للتحقيق بسبب الإهمال

تابع عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم، خلال جولة ميدانية مفاجئة شرق المحافظة، مدارس الجفيرة الابتدائية الإعدادية، وجلال الابتدائية، وجلال الإعدادية الثانوية، والتابعة لإدارة الضبعة التعليمية، لرصد جاهزيتها لانطلاق العام الدراسي الجديد.

استعدادات نهائية في مطروح للعام الدراسي الجديد

ونبه وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أثناء الجولة، اليوم، على ضرورة انضباط المدارس ومواصلة الاستعدادات النهائية قبل بدء العام الدراسي الجديد، وضرورة التزام القائمين بالعملية التعليمية بكافة الإدارات التعليمية بالجدية والإخلاص والعطاء فى العمل وتقدير المسؤولية لتوفير المناخ المناسب للطلاب مع بداية الدراسة لتحقيق منتج تعليمي متميز.

إحالة العاملين في مدرستي جلال والجفيرة للتحقيق

وقرر وكيل تعليم مطروح إحالة كافة العاملين بمدرستي قريتي الجفيرة وجلال للشؤون القانونية، لعدم الانضباط الوظيفي والإهمال في أداء المهام والواجبات المكلفين بها.

ووجه وكيل تعليم مطروح علي عصفور مدير إدارة الضبعة التعليمية بتشكيل وإرسال لجنة متابعة على وجه السرعة، لمتابعة استعدادات انطلاق الدراسة بمدارس خط غرب والوقوف علي أسباب غياب العاملين بها ومعالجة السلبيات الموجودة بها فوراً.