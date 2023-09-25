«بيطري الشرقية» ينظم قافلة مجانية في قرية الكيلانية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها، وكذلك الاستفادة من القوافل الطبية البيطرية التي تجوب القرى الأكثر احتياجا، بهدف زيادة الوعي البيطري، وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثورة الحيوانية، من خلال إجراء الكشف البيطري، وتقديم العلاج المجاني، وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

قافلة بيطرية في قرية الكيلانية

وأشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولين وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى قيام المديرية بتنظيم قافلة طبية بيطرية مجانية شاملة بقرية الكيلانية، التابعة لمركز فاقوس، ذلك بحضور مديري إدارات (رعاية الحيوان - الرعاية التناسلية - الإرشاد).

فحص وعلاج 255 رأس ماشية

وأشار مدير مديرية الطب البيطري، أن القافلة قامت بفحص وعلاج 255 رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية، و278 رأس ماشية لعلاج حالات تنفسية، و4 رأس ماشية جراحة وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار لـ315 رأس ماشية، و412 رأس ماشية لعلاج حالات الأمراض الجلدية، ورش 478 رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية، وتجريع 640 رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية وفحص وعلاج 1180 طائر وترقيم وتسجيل 250 حيوانا.