النزول بالحد الأدنى لتنسيق عدد من مدارس التعليم الفني في الشرقية

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفني للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2022/ 2023، وذلك للالتحاق بالصف الأول الثانوي الفني للعام الدراسي 2023 / 2024.

النزول بالحد الأدنى لتنسيق التعليم الفني بالشرقية

وتضمنت درجات الحد الأدنى لتنسيق التعليم الفني بالشرقية ما يلي:

· مدرسة الزقازيق الفنية بنات رقم (1) التابعة بنين التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية 210 درجات بدلا من 215 درجة.

· مدرسة أبو كبير المعمارية العسكرية بنين التابعة لإدارة أبو كبير التعليمية 155 درجة بدلا من 165 درجة لفصول الخدمات.

· مدرسة مشهور الصناعية العسكرية المشتركة التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية 165 درجة، بدلا من 170 درجة لفصول الخدمات.

قواعد القبول المنظمة ببعض مدارس التعليم الفني

وأوضح محافظ الشرقية أنه تقرر النزول بالحد الأدنى للقبول ببعض مدارس التعليم الفني بالمحافظة، لاستكمال احتياجات المدارس من الطلاب المتقدمين، وفق قواعد القبول المنظمةن وتيسيراً على أولياء الأمور ولتحقيق المستهدف من عدد الطلاب المقرر قبولهم بمختلف المدارس بنطاق دائرة المحافظة، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم في حياتهم العلمية والعملية، بما يعود بالنفع مستقبلاً على المجتمع.