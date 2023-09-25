الكشف على 1273 مواطنا في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بكفر الشيخ

اختتمت القافلة الطبية المجانية التي نظمتها إدارة القوافل الطبية بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، أعمالها بقرية الحماد التابعة لمركز بلطيم، على مدار يومين متتاليين، لتقديم خدماتها لأهالي القرية والقرى المجاورة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

إقبال كبير من الأهالي على القافلة الطبية

وأكدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنّ القافلة الطبية شهدت إقبالاً كبيرًا من أهالي قرية محلة الحماد والقرى المجاورة بمركز بلطيم، وشملت عدة تخصصات طبية «الباطنة، والأطفال، وتنظيم الأسرة، والعظام، والجلدية، والنساء، والرمد، والجراحة العامة، والأنف والأذن»، بجانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأوضحت «محمود»، أنّ القافلة وقَّعت الكشف الطبي على 1273 مترددًا، وخضع 75 مواطن للكشف المبكر عن الضغط والسكر، وجرى عمل تحاليل طبية لـ169 حالة، وأشعة لـ5 حالات، وصرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة، إلى جانب تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وخاصةً فيروس كورونا المستجد، وانتفع بها 729 مواطنًا.

إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة

وأشارت «محمود» إلى أنّه جرى أيضًا تقديم خدمات التقارير الطبية لـ8 مرضى، والتحويل لأقرب مستشفى لـ8 مرضى لاستكمال تلقي العلاج اللازم أو لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، مقدمةً الشكر لكلٍ من الإدارة الصحية ببلطيم، ومستشفى برج البرلس المركزي، والوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، وغرفة العمليات بديوان عام محافظة كفر الشيخ.