«السكة الحديد» تعلن تعديل مواعيد بعض قطارات خطوط الوجه البحري
كتب:
كريم روماني
02:39 م | الإثنين 25 سبتمبر 2023
حركة القطارات- صورة أرشيفية
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل مواعيد بعض القطارات بالوجه البحري، اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، تلبية لرغبة جمهور الركاب.
وتقرر تعديل ميعاد قطار 464 ركاب تحيا مصر، دمنهور - قلين، ليقوم من دمنهور الساعة 2:20 مساء، ويصل قلين الساعة 3:35 مساء، وتعديل ميعاد قطار 467 ركاب تحيا مصر، قلين - دمنهور، ليقوم من قلين الساعة 3:50 مساء، ويصل دمنهور الساعة 5:05 مساء.
كما أعلنت أيضا تعديل ميعاد قطار 465 ركاب تحيا مصر، طنطا - دمنهور، ليقوم من طنطا الساعة 11:20 صباحاً، ويصل دمنهور الساعة 2:15 مساء، وتعديل ميعاد قطار 466 ركاب تحيا مصر، دمنهور - طنطا، ليقوم من الساعة 3:45 مساء، ويصل طنطا الساعة 7:05 مساء.
كما جرى تعديل قطار 884 - 883 إكسبريس تحيا مصر، بيلا - الإسكندرية، ليقوم من بيلا الساعة 11:50 صباحاً، ويصل الإسكندرية الساعة 4:10 مساء.