«النقل» تكشف مستجدات مشروع تحويل مزلقانات السكة الحديد لكباري وأنفاق 

كشف وزير النقل، التفاصيل الكاملة لمشروع تحويل مزلقانات السكة الحديد إلى كباري أو أنفاق، في إطار سعي وزارة النقل لتحسين المنظومة بالكامل وتطويرها بشكل مختلف، في إطار توجيهات القيادة السياسية، مؤكداً أن الأعمال حالياً تتم على قدم وساق بالمشروع في مختلف المحافظات.

تخفيف الازدحام وتوفير الوقت

وأضاف وزير النقل لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنَّ عملية التحويل تسهم في تخفيف الازدحام وتوفير الوقت وتقليل الحوادث بشكل كبير، موضحاً أنه تم تنفيذ 34 نفقا وكوبري أشهرها نفق الثلاثيني في الإسماعيلية وكباري مثل كوبري مدخل المنصورة وكوبري سندوب العلوي.

وأكد وزير النقل، أن الكباري تحل مشكلة المنطقة في المرور بالكامل، موضحاً أنه يُجر حالياً تنفيذ كوبري الزراعة في الزقازيق، كما يتم العمل حالياً على تنفيذ 13 كوبري مثل كوبري في مدينة أبو حمص وكوبري المديرية في بني سويف وكوبري في أبوالنمرس.

كوبري السيل والمضيق

ومن أبرز الكباري أيضاً كوبري السيل والمضيق بأسوان، والذي نفذته شركة النيل العامة للإنشاء والطرق إحدى شركات وزارة النقل وفقاً لقياسات الجودة العالمية، والهدف منهم إلغاء مزلقانات السكة الحديد وخدمة أهالي أسوان وتسهيل تنقلاتهم المختلفة.

يبلغ طول كوبري السيل 560 مترًا بعرض 19.2 متر بعدد 2 حارة مرورية في كل اتجاه، وتمّ إقامة طرق خدمة سطحية يمين ويسار كوبري السيل بإجمالي أطوال 2كيلومتر بعرض 7.5 متر، كما يسهم في تيسير حركة المرور شرق وغرب السكة الحديد عند تقاطع الطريق الزراعي الشرقي «أسوان - السد العالي» مع خط السكة الحديد.