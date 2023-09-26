محاور الخطة الاستراتيجية القومية للسكان.. منها مشروع «2 كفاية»

أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تفاصيل محاور الخطة الاستراتيجية القومية للسكان، تحت عنوان «ديموجرافيا السكان... بين الحاضر والمستقبل».

ولفت المركز في تقرير صادر عنه، أن محاور الخطة التنفيذية للاستراتيجية تتمثل فيما يلي:

مشروع «2 كفاية»

- يأتي ضمن التدخلات الرئيسة، التي تتخذها الدولة من أجل تحقيق رؤيتها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة لهذه الأسر.

- تم تنفيذ 9.3 مليون زيارة توعية أسرية بموضوعات تخص تنظيم الأسرة منذ بدء المشروع حتى ديسمبر 2022.

- يعمل «مشروع 2 كفاية» على الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل.

- عقد مشروع 2 كفاية شراكة مع 108 جمعيات أهلية فى 2257 قرية وحي بالمحافظات المستهدفة.

- محور تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

- توفير وسائل تنظيم الأسرة، وخاصة الوسائل الفعالة منها طبقًا للمعايير القياسية.

- توسيع نطاق توفيرها من خلال العيادات المتنقلة، والمستشفيات، ووحدات الرعاية الصحية، وبشكل خاص في المناطق المحرومة والفقرة.

محور صحة الشباب والمراهقين

ويتم من خلاله إتاحة الفرص أمام الشباب للحصول على المعلومات والخدمات في مجال الصحة الإنجابية وإقرار تشريعات صديقة للشباب.

محور التعليم

القضاء على التسرب من التعليم والحد من تشغيل الأطفال والتوسع في مدارس تعليم الفتيات.

محور الإعلام والتواصل الاجتماعي

تطوير الرسائل الإعلامية عن القضية السكانية والتحفيز على تنظيم الأسرة، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لزيادة الوعي بالقضية السكانية، تنظيم ورش عمل عن أبعاد قضايا السكان والتنمية.

- تمكين المرأة: خفض معدلات البطالة بين النساء من خلال تدريب النساء على المهارات الجديدة الأساسية، توفير الخدمات المساندة التي تحتاجها المرأة، لتحقيق التوازن بين العمل والمنزل، والتوسع في برامج محو الأمية للإناث.

إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في فبراير 2022

وهو مشروع يهدف للارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان «مستوى التعليم، الصحة، معدل الفقر، فرص العمل».