تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لأكثر من 24 ألف سيدة بالشرقية

أكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ24634 سيدة، وذلك على مدار أول يومين من انطلاق الحملة التنشيطية، ضمن مبادرة «أيامنا أحلى»، وتحت شعار «حقك تنظمي».

وانطلقت فعاليات الحملة يوم الأحد الماضي، وتستمر حتى الخميس 14 سبتمبر الجاري، وذلك بمراكز (الزقازيق - منيا القمح - فاقوس - منشأة أبو عمر - صان الحجر - أبو حماد - القرين - ديرب نجم - بلبيس).

تقديم وسائل تنظيم الأسرة

وأوضح «مسعود»، تقديم وسائل تنظيم الأسرة لعدد 17897 وكذلك خدمات متابعة الحمل وفحص بالسونار وكشف النساء بمعرفة الأطباء وأخصائيات النساء والتوليد ومقدمي الخدمة المدربين على أعمال الحملة لتحقيق المستهدف منها، ولضمان وصول الخدمة للمناطق النائية والعشوائية والقري بجميع أنحاء المحافظة.

ختام فعاليات المرحلة الأولى

يذكر أن المرحلة الأولى للحملة اختتمت فعالياتها يوم الأربعاء الماضي، بعد أن استمرت لمدة ٥ أيام داخل 10 إدارات الصحية، هي (القنايات، ههيا، مشتول السوق، أبو كبير، الحسينية، العاشر من رمضان، أولاد صقر، كفر صقر، الإبراهيمية، الصالحية الجديدة).