«الصحة العالمية»: نعد لقاحا لعلاج كورونا والإنفلونزا الموسمية معا

قالت الدكتورة رنا الحجة، مدير إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط، إنّ هناك لقاحًا يُعد حاليًا لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، والإنفلونزا معا، مشيرة إلى أنّه سيكون هناك اجتماع للجنة الخبراء في منظمة الصحة العالمية، خلال الفترة المقبلة، لإصدار التوصيات بهذا الشأن.

جاء ذلك خلال المؤتمر التمهيدي للجنة الاقليمية لمنظمة الصحة العالمية، والتي ستعقد في القاهرة في الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر المقبل، وتابعت الحجة، بأنّ لجنة الخبراء ستصدر توصياتها بشكل أكيد حول لقاح كوفيد-19 والذي سيحمي من المتحورات الجديدة للفيروس والتي تظهر بشكل مستمر.

وأوصت الدكتورة رنا الحجة بضرورة أخذ لقاح الانفلونزا في هذا التوقيت من العام وهو فصل الخريف، للوقاية من مرض الانفلونزا الذي يتسبب عالميا في وجود أعداد كبيرة من الوفيات، والإصابات الشديدة للفيروس.

وعن فيروس الدرن «السل»، أوضحت الحجة أنّ هناك لقاحا لفيروس السل وهو يحمي من نوع واحد من إصابات السل، ولا يحمي من الإصابة من الفيروس بشكل عام، وهناك تجارب حالية حول وجود لقاح جديد للسل للكبار وللصغار.

وأشارت إلى أنّ العام المقبل سيشهد وجود لقاح جديد للسل سيتم تسجيله واعتماده، وتستطيع البرامج الصحية الوطنية في كل دولة الاستعانة به، خاصة وأن مرض السل مرض قديم جدا ومعدي ويسبب أكبر عدد من الوفيات عالميا، وحتى وجود اللقاح لا بد من التشخيص المبكر للمرض، والبدء في أخذ العلاج اللازم له.