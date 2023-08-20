رئيس «صحة النواب»: مصر اكتسبت خبرة كبيرة في التعامل مع مستجدات الفيروس

أكد د. أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن التحورات الجديدة لفيروس كورونا ليس لها خطورة حتى الآن، والمتحور الجديد مثله مثل باقى المتحورات السابقة لفيروس كورونا «كوفيد 19»، وهو حالياً لا يمثل أى خطورة على المواطنين، مثل المتحورات التى كانت فى بداية كورونا، كما ناشد المواطنين ذوى الأعراض الخطرة والمصابين بالأمراض المزمنة، ضرورة الالتزام بالبقاء فى المنزل والالتزام بنصائح الأطباء.

وأوضح «حاتم»، خلال حواره مع «الوطن»، أنه لا يوجد تغيير كبير فى طريقة الإبلاغ عن أعراض كورونا، ويُنصح الأشخاص بإجراء الاختبارات عند ظهور الحمى والبرد والاحتقان والصداع.. وإلى نص الحوار:

بداية.. حدّثنا عن المتحور الجديد لفيروس كورونا «إيريس»؟

- المتحور الجديد مثله مثل باقى المتحورات السابقة لفيروس كورونا «كوفيد 19»، وهو حالياً لا يمثل أى خطورة على المواطنين، مثل المتحورات التى كانت فى بداية كورونا، وأدرجت منظمة الصحة العالمية متحور «EG.5»، التى أُطلق عليها اسم «إيريس»، كمتغير مثير للاهتمام.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه لا يبدو أنها تشكل تهديداً على الصحة العامة أكثر من المتغيرات الأخرى، ولا يوجد دليل على زيادة شدة المرض المرتبطة مباشرة بالمتحور الجديد، حيث تم اكتشاف المتحور الجديد فى أكثر من 50 دولة.

وما أعراض المتحور الجديد لـ«كورونا إيريس»، التى يتم الإبلاغ عنها حالياً؟

- لا يوجد تغيير كبير فى طريقة الإبلاغ عن أعراض كورونا، ويُنصح الأشخاص بإجراء الاختبارات عند ظهور الحمى والبرد والاحتقان والصداع، فكثير من الناس يقولون إنهم كانوا يعطسون كثيراً، وتظهر الجيوب الأنفية الحساسة وانسداد الأنف عند الناس هذه الأيام، لكن العلامات الأخرى التى يجب توخى الحذر بشأنها هى التهاب الحلق وانسداد الأنف والسعال مع البلغم والسعال بدون بلغم وتغيّر حاسة الشم وصوت أجش وضيق فى التنفس والحمى.

هل وصل المتحور الجديد إلى القاهرة؟ وهل علينا القلق؟

- أعراض التحورات الجديدة للفيروس ليس لها خطورة حتى الآن، ولم يثبت لدى المعامل والدراسات والتحليل الجينى لفيروس كورونا وجود المتحور الجديد فى مصر، كما أن وزارة الصحة لم تعلن حتى الآن وجود المتحور بمصر والمتحورات الموجودة لدينا هى المتحورات القديمة للفيروس والمتمثلة فى سلالات «أوميكرون».

وماذا عن القادمين من الخارج؟

- بالنسبة للعائدين من الخارج من أبنائنا أو القادمين من جنسيات أخرى، فقد تكون هناك بعض الإصابات، لكن نتائج التحاليل تثبت الإصابة بمتحور أوميكرون وليس المتحور الجديد، ويتم حصولهم على جرعات العلاج وفق البروتوكولات المتبعة ويتم الشفاء منه.

وهل هناك إجراءات يجب على المواطنين اتباعها؟

- فى البداية لا بد من سؤال الطبيب حين إصابة المواطنين بالرشح وتعب الحلق وتكسير فى الجسم، فقد يكون أحد متحورات فيروس كورونا، ويتعافى المصاب تلقائياً بعد الحصول على الأدوية اللازمة خلال يومين أو ثلاثة، وهناك إجراءات يجب على المواطنين اتباعها فيجب البقاء فى المنزل حال الشعور بأى أعراض، واستشارة الطبيب المختص وعمل التحاليل والفحوصات اللازمة للتأكد من الإصابة أو عدمها، وضرورة عدم الحصول على أى أدوية دون موافقة الطبيب المختص.

وماذا عن استعدادات مصر لمواجهة أى طوارئ تتعلق بأزمة كورونا؟

- مصر خلال السنوات الماضية اكتسبت خبرة كبيرة للغاية فى التعامل مع فيروس كورونا «كوفيد 19»، ومواجهة المرض مواجهة شاملة وكاملة، وأصبح لديها الخبرات والإمكانيات البشرية المؤهلة للتعامل مع المرض باحترافية شديدة جداً، كما أن الخطط التى دشّنتها وجهزتها وزارة الصحة، بالتنسيق مع الجهات المعنية أسهمت فى الترصّد الجيد لمتحورات فيروس كورونا.

وبمَ تنصح المواطنين خلال الفترة الحالية والمقبلة؟

- يجب على المواطنين الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشدّدة للوقاية من فيروس كورونا، والبقاء فى المنزل حال الشعور بأى أعراض للمرض، واستشارة الطبيب المختص حال الإصابة وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة فى هذا الشأن، والحصول على اللقاح الخاص بكورونا لغير المطعمين.

الإنفلونزا وفيروس كورونا

إن الإنفلونزا الموسمية عبارة عن عدوى فيروسية تصيب جميع الفئات العمرية، وأعراضها متعدّدة تتمثل فى ارتفاع درجة الحرارة وكحة تستمر فترة تصل إلى 10 أيام، والوقاية منها تتم من خلال الراحة التامة والأطعمة الجيدة والالتزام بالإجراءات الاحترازية، وبالنسبة لفيروس كورونا فإن أعراضه تكون فى ارتفاع درجة الحرارة وفقدان الشهية، والبعض يتعرّض لفقدان إحدى الحواس كالشم أو التذوق، وفى جميع الحالات يجب على المواطنين استشارة الطبيب المختص، وبالنسبة لنزلات البرد تكون أعراضها فى العطس والرشح والكحة والسعال الجاف والإصابة تستغرق 4 أو 5 أيام، ويتم العلاج من خلال الحصول على الأدوية والاهتمام بتناول الأطعمة والمشروبات الساخنة.